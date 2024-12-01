2024-12-01 16:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن كل من مصرفي الرافدين والرشيد، اليوم الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول الحالي عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وذكر مصرف الرافدين في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين".وننوه بأنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية، التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".بدوره أشار مصرف الرشيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إلى "رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر کانون الأول"، داعياً المستفيدين كافة إلى مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية.