الإعلام الحكومي: مناطق جديدة ستشمل ببناء المدارس ضمن مشروع الأبنية النموذجية

2024-12-01 16:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، أن المرحلة الثانية من مشروع الأبنية المدرسية ستشمل مناطق جديدة لم تشملها المرحلة الأولى وستتضمن بناء 3000 مدرسة.

وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية بموجب الاتفاقية مع الصين ستنتهي نهاية العام الحالي وتضمنت 1000 مدرسة، فيما ستتضمن المرحلة الثانية 3000 مدرسة".

وأضاف، أن "حصة كل محافظة في المرحلة الثانية ستتضاعف 3 مرات"، لافتاً إلى، أن "إدارة مشاريع الأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستمرة بالتواصل والتنسيق مع مديريات التربية في المحافظات بالتنسيق مع هيئة المستشارين ووزارة التربية وبقية الجهات القطاعية لتحديد مواقع المدارس وتم تهيئة 75% من هذه المواقع".

وأشار مجيد إلى، أن "المرحلة الثانية ستشمل بناء مدارس في مناطق لم تشمل بالمرحلة الأولى؛ بسبب تعقيدات بينها عدم توفر قطع الأراضي منها لا سيما في المناطق الشعبية، لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضعت في اهتمامها أن تكون المرحلة الثانية أشمل وأوسع لتشمل أغلب المناطق التي لم تصلها الأبنية المدرسية الجديدة".

وأضاف، أن "افتتاح 790 مدرسة نموذجية ضمن المرحلة الأولى ضمن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية وإكمال بناء 210 مدارس متبقية هذا العام سيستوعب الآف التلاميذ بمختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وهذا ما سعت إليه الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووضعته على رأس أولوياتها تنفيذا للبرنامج الحكومي في القطاع التربوي والمتعلق بفك الاختناقات الحاصلة في المدارس وإنهاء ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي".