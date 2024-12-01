جريزمان يكشف فحوى رسالة سيميوني

2024-12-01 16:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، أن فريقه يفكر ويستعد لكل مباراة بمفردها، دون النظر إلى المنافسة على الألقاب.

وقال جريزمان بعد الفوز 5-0 على بلد الوليد في الليجا، إن "رسالة مدربه دييجو سيميوني واضحة، وهي تقوم على التركيز على مبدأ مباراة تلو الأخرى".

وأوضح "لدينا مدرب رسالته واضحة وهذا ما نعتقده أيضا، وهو التركيز على مباراة تلو الأخرى. دعونا نستمر على هذا المنوال ونمضي إلى الأمام".

وسجل اللاعب الفرنسي، أحد الأهداف الخمسة في بلد الوليد، كما صفق له مشجعو الفريق المنافس.

وتعقيبا على ذلك، قال جريزمان "نحن ممتنون لذلك. في النهاية هذا ما نريده. كل لاعب يريدهم أن يستمتعوا معنا، سواء كانوا منافسين أو من قواعدنا، وهذا المودة موضع تقدير".

وتابع "دعونا نستمر على هذا المنوال. الحقيقة هي أنني أشعر أنني بحالة جيدة، وأتمنى أن أقدم المزيد، سعيد للغاية بأداء الفريق".

ورفع أتلتيكو مدريد، رصيده إلى 32 نقطة في وصافة الليجا مؤقتا، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

المصدر: وكالات