2024-12-01 16:55:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، اليوم الاحد، أن أي اضطراب في سوريا سينعكس على الوضع بالعراق، فيما أشار الى انه من الصعب دخول الدواعش إذ لا حاضنة لهم في العراق.وقال القدو في حديث لـ(المدى)، إن "سوريا تعتبر دولة جارة للعراق، فبالتالي اي ضبابية او اي اضطراب في الوضع الامني السوري حتما […]

