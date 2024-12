2024-12-01 16:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى اكد الرئيس السوري بشار الاسد، اليوم الأحد، ان الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة. وذكرت الرئاسة السورية في بيان تابعته (المدى)، ان "الرئيس بشار الأسد تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا بادرا غومبا". واكد غومبا "وقوف بلاده مع سوريا في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة"، معتبراً […]

The post بشار الأسد يتوعّد باستخدام القوة للقضاء على المجاميع المسلحة: لا يفهمون غير لغة appeared first on جريدة المدى.