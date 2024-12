قائد قوات الحدود: تحصينات الحدود مع سوريا محكمة ولا يمكن اختراقها

2024-12-01 17:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد قائد قوات الحدود، الفريق الحقوقي، محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم الأحد، أن التحصينات على الحدود مع الجانب السوري محكمة ولا يمكن اختراقها. وقال السعيدي، في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “تحصينات الحدود محكمة مع الجانب السوري ولا يمكن اختراقها”. وأشار، إلى أن “المنظومة التحصينية تشمل الجدار الكونكريتي، المانع المنفاخي، …

