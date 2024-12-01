ديالى.. مصرع طفل رضيع بحريق وإصابة 3 أشخاص بمشاجرة بسبب "ركن سيارة"

2024-12-01 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يومالأحد، بمصرع طفل رضيع جراء اندلاع حريق في منزله شمالي المحافظة، فيما أصيب ثلاثةأشخاص بجروح في مشاجرة بسبب "ركن سيارة" وسط بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاًرضيعاً لم يكمل عامه الأول لقي مصرعه نتيجة حريق التهم غرفة نوم داخل منزل بسببمدفأة كهربائية في أطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادثونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاًبالحادث لمعرفة ملابساته".

وأشار المصدر إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروحفي مشاجرة بحي الرازي في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، مبيناً أن المشاجرةاندلعت بسبب خلاف بين شخص حاول ركن سيارته أمام منزل وخروج شقيقين من المنزل واعترضاعلى ركن السيارة ونشب الخلاف فيما بينهم.

وتابع المصدر أن صاحب السيارة قام بضربالشقيقين بسلاح أبيض وأصابهما بجروح فردا عليه بإطلاق نار فأصيب برصاصة، مضيفاًأنه تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.