2024-12-01 17:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قُرع جرس البرلمان إيذانًا ببدء الجلسة المقرر عقدها اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، التي تتضمن قوانين مهمة وجدلية.

وتأخر انعقاد الجلسة لساعات بسبب استمرار المناقشات حول بعض القوانين المقرر التصويت عليها في جلسة اليوم وبينها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.

ويحفل جدول أعمال الجلسة بالمناقشة والتصويت على فقرات لعدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).







