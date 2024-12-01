القبض على "إرهابي" ومهرب دراجات نارية في صلاح الدين

2024-12-01 17:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، أن قوة أمنية مشتركة اوقعت بمطلوب مهمة مطلوب بتهمة الارهاب بكمين مشترك واعتقال مهرب دراجات نارية جنوب المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة مشتركة من فوج الطوارئ الرابع نفذت واجبا مشتركا مع قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الدجيل ومكتب الأمن الوطني في الدجيل وبعد ورود تنفيذ أمر قبض على الطريق العام بالقرب من السيطرة الجنوبية على عنصر مهم حيث تم إلقاء القبض على المتهم (ف. ع. ح) من مواليد 1989".

وأضاف المصدر أن "المعتقل القي القبض عليه كونه صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 4/إرهاب"، مبيناً أنه "تم تسليمه الى الجهة المختصة لعرضه على المحكمة لينال جزاءه العادل".

وتابع المصدر أن "قوة من فوج الطوارئ السابع وبناءً على معلومات استخبارية ضبطت عجلة نوع رينو رأس تريلة أزرق اللون مرقمة سليمانية حمل اسم سائقها (م ع ع) من مواليد 1975 يسكن بغداد الكاظمية، وعمله كاسب يقوم بنقل وتهريب دراجات نارية مستعملة عددها 63 دراجة مع محركات عدد 70، مع اطارات دراجة نارية عدد 10، خارج الضوابط والموافقات الأصولية ".

وأكد المصدر أن "الدراجات كانت مخبأة تحت الإطارات، وتم تسليم المضبوطات مع السائق الى قسم مكافحة الجريمة المنظمة في الطوز وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقي".