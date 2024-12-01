الديوانية.. وزير الإعمار يضع حجر الأساس لـ5 مشاريع ويفتتح مجسر الجمهورية

2024-12-01 17:40:01 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاويوضع وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الأحد، حجر الأساس لخمسة مشاريع حيوية في محافظة الديوانية، فيما افتتح مجسر الجمهورية.وقال ريكاني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وضع حجر الأساس لثلاثة مشاريع ومنها مشروع مجسر العروبة بطول 818م وعرض 20,5م يربط احياء المحافظة الشمالية بالشرقية ومشروع إنشاء مجسر النسيج بطول 1كم وعرض 16,5م وله ثلاث تفرعات وكذلك طريق حولي الدغارة بطول 3,1 كم وعرض 20م".وأضاف، أنه "افتتح كذلك مشروع مجسر الجمهورية الذي يعتبر من المشاريع المهمة بالوزارة والمحافظة والمواطن والذي تأخر إنجازه لمدة 12 سنة لأسباب مختلفة وبالتالي تم إنجازه وتم افتتاحه".من جانبه قال محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي: إنه " تم افتتاح الجزء الاول لمشروع مجسر الجمهورية ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية و تم افتتاح الجزء الآخر من الجسر لفك الاختناقات المرورية في الديوانية".بدوره، قال المدير الفني لمشروع مجسر الجمهورية ضياء عبد الزهرة: إن "افتتاح مجسر الجمهورية المستوى الثالث أمام سير المركبات سيسهم بشكل فاعل في فك الاختناقات المرورية في الديوانية".