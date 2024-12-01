تجاوز حاجز الـ 70%.. اور الالكترونية تدخل مرحلة الذروة في تسجيل أسلحة ديالى

2024-12-01 17:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت مديرية شؤون العشائر، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، دخول بوابة اور الالكترونية مرحلة الذروة بسبب زخم عشائري لتسجيل الأسلحة في محافظة ديالى.

وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" الأسابيع 7 الماضية رصدنا تفاعلا كبيرا من قبل العشائر في تسجيل الأسلحة عبر قناة اور الالكترونية وفق البرنامج المعتمد من قبل وزارة الداخلية"، مؤكدا ان "الزخم تجاوز حاجز الـ70% ونتوقع ان يصل الى 100% في الاسبوع الأول من كانون الأول الجاري".

وأضاف ان "الزخم العشائري لتسجيل الأسلحة جاء بعد إقامة اكثر من 10 مؤتمرات موسعة لنخب وشخصيات عشائرية في مناطق عدة من ديالى من اجل إيضاح أهمية تسجيل الأسلحة من الناحية القانونية مع الإشارة الى التسجيل سينتهي في 25 من الشهر الجاري وبخلافه سيتم مصادرة اي أسلحة تضبط خلال عمليات الدهم والتفتيش".

وأشار الى ان" تسجيل الأسلحة اخذ بعد تصاعدي واور الالكترونية دخلت مرحلة الذروة نظرا للإقبال الكبير والتفاعل مع قبل العشائر لتسجيل الأسلحة".

وكانت وزارة الداخلية اعتمدت برنامج الكتروني في تسجيل الأسلحة من خلال قناة اور لتبسيط الإجراءات وامكاني تفاعل اكبر عدد ممكن من الأهالي.