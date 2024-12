الريال يتجاهل تقارير تفسر هبوط مستوى مبابي

2024-12-01 17:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أكدت تقارير صحفية إسبانية، أنَّ ريال مدريد يحافظ على ثقته في المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، رغم أنَّ الشكوك حول الأداء بدأت تتزايد بين جماهير الميرينجي. ووفقا لشبكة “ريليفو” الإسبانية، لم يتمكن مبابي من تقديم الأداء المتوقع منه بعد 3 أشهر من انضمامه للملكي؛ حيث يظهر أحيانًا لمحات من موهبته الكبيرة، لكنه …

