فخري كريم يتحدث عن مسار لتصفية الارهاب وجذوره الأيديولوجية والسياسية

2024-12-01 18:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىرأى رئيس مؤسسة المدى للثقافة والإعلام والفنون، فخري كريم، اليوم الاحد، أن تصفية الارهاب وبؤره وجذوره الأيديولوجية والسياسية، يتحقق بتحرير ارادة المواطن من كل أسباب القسر والقهر والاستبداد.وقال كريم في تدوينة تابعتها (المدى)، إن "تصفية الارهاب وبؤره وتجفيف مصادره وجذوره الأيديولوجية والسياسية، يتحقق بتحرير ارادة المواطن من كل أسباب القسر والقهر والاستبداد".وأضاف، أن "المواطن […]

