2024-12-01 18:05:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىكشف مصدر سياسي، اليوم الاحد، عن فشل مجلس النواب في عقد جلسته والتي تضمنت قوانين جدلية ابرزها قانوني العفو العام والاحوال الشخصية.وقال المصدر لـ(المدى)، إن "مجلس النواب أجل جلسته الى يوم غد الاثنين".واضاف، أن عددا من أعضاء مجلس النواب أبدوا استياءهم من رئاسة مجلس النواب وشرعوا بمغادرة مبنى المجلس بسبب تأخر انعقاد الجلسة اربعة […]

The post البرلمان يخفق في عقد جلسة القوانين الجدلية appeared first on جريدة المدى.