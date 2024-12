فخري كريم: آن الأوان للشروع ببناء دولة المواطنة الديمقراطية وتصفية السلاح المنفلت

2024-12-01 18:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اكد رئيس مؤسسة المدى للثقافة والإعلام والفنون، فخري كريم، اليوم الاحد، ان الديمقراطية والمواطنة الحرة لا تخرج من عباءات المتأسلمين وحماتهم، فيما حذر من تكرار سيناريو داعش في احتلال الاراضي. وقال كريم في تدوينة تابعتها (المدى)، إن "سيناريو داعش في احتلال ثلث أراضي العراق، تكرره امتدادات القاعدة في سوريا". وأضاف: "آن الأوان للشروع […]

