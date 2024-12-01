القضاء العراقي يصدر 3 أحكام جنائية بحق مدانين بقضايا فساد ومخدرات أحدهما لمسؤول محلي

2024-12-01 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائيا بحق مدانين بالمتاجرة بالمخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً ضد شقيقين اثنين بالسجن المؤبد وغرامة 20 مليون، والسجن 6 أعوام وغرامة 10 مليون، بعدما تمت إدانتهما بإدخال كيلو و900 غرام إلى مدينة الناصرية لغرض المتاجرة بها"، لافتا إلى أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي محافظة النجف،" أصدرت محكمة جنايات المحافظة حكما بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 10 مليون دينار بحق معاون مدير بلدية النجف لشؤون الخدمات الأسبق، بعدما تمت إدانته بطلب رشوة قيمتها 20 ألف دولار أمريكي من أحد المتجاوزين"، موضحا أن "الحكم صدر استناداً لأحكام البند 2 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 لسنة 1983".