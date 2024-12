2024-12-01 18:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر جدد مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية قحطان طه خلف، دعوة العراق لمحاسبة “اسرائيل” على جرائمه في فلسطين ولبنان. وقال خلف خلال مشاركته في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبيان الموقف العراقي من القضية الفلسطينية والاعتداءات “الإسرائيلية” في المنطقة العربية: إننا “مثلنا اليوم العراق في الاجتماع الخاص باليوم العالمي …

The post موقف عراقي جديد تجاه “إسرائيل”: ارتكبت جرائم إبادة جماعية وضرورة محاسبتها first appeared on Observer Iraq.