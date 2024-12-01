2024-12-01 19:09:04 - المصدر: ايشان

ما زالت الخلافات مستمرة، بشأن تمرير قانوني الأحوال الشخصية، والعفو العام، لتدفع مجلس النواب إلى إلغاء جلسته المقرر انعقادها اليوم، إلى يوم غد الاثنين. وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب المستقل أمير المعموري، أن بعض البرلمانيين تركوا مبنى مجلس النواب، بسبب تأخّر انعقاد الجلسة المخصصة للتصويت على قانوني العفو العام والأحوال الشخصية. وقال […]

ظهرت المقالة الخلافات مستمرة.. البرلمان يؤجل انعقاد جلسة “السلّة الواحدة” أولاً على ايشان.



