مسرور بارزاني مودعا رومانوسكي: على بغداد إرسال مستحقات شعبنا بلا تأخير

2024-12-01 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، خلال استقباله للسفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي، اليوم الأحد، على أن الإقليم أوفى بكافة التزاماته الدستورية، وعلى الحكومة الاتحادية إرسال رواتب ومستحقات شعب كوردستان دون تأخير أو استقطاع.

وجاء في بيان لبارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه استقبل اليوم، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عملها، مبينا انه في مستهل الاجتماع، أعرب عن الشكر والتقدير للسفيرة الأمريكية على جهودها المبذولة في توطيد العلاقات الثنائية.

واضاف بارزاني ان مباحثات الاجتماع تمحورت حول الرواتب والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان، لافتا الى انه بهذا الصدد جدد التأكيد على أن الإقليم أوفى بكافة التزاماته الدستورية، وعلى الحكومة الاتحادية إرسال رواتب ومستحقات شعب كوردستان دون تأخير أو استقطاع.

وتابع بارزاني ان الجانبين اتفقا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة موحدة وقوية بعد الجلسة الأولى من الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

واشار البيان الى انه في سياق آخر من الاجتماع، جرى التأكيد على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في أقرب وقت.

لفت البيان الى ان السفيرة الأمريكية أعربت من جانبها، عن امتنانها لحكومة إقليم كوردستان، وجددت حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع الإقليم.