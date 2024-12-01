نيجيرفان بارزاني: التعليم ليس وسيلة لبناء الأفراد فقط ولدينا الكثير لإنجازه في هذا المجال

2024-12-01 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت، ان التعليم يعدُّ سبباً لتقوية المجتمع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة الامريكية في اقليم كوردستان.

وأشاد بارزاني بالجامعة الامريكية، قائلا إن هذه المؤسسة تمكنت من تجسيد فكرة حديثة للتعليم في اقليم كوردستان.

وأشار إلى أن وجود منحة للطلاب بمختلف الطرق لـ70 بالمئة أمر محل تقدير، لافتاً إلى ما تحدث به رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأكد رئيس الاقليم أن "جهودنا في مجال التعليم لم تنتهِ بعد حيث أن هناك الكثير لإنجازه".