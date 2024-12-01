بيطرة كركوك توجه بفحص "بيض المائدة" ومنع التدخل بعمل المنافذ والسيطرات

2024-12-01 19:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المستشفى التعليمي البيطري في محافظة كركوك، يوم الأحد، عن صدور توجيهات حكومية بفحص بيض المائدة المار عبر نقاط التفتيش حصرا من قبل موظفيها ومنع تدخل اي جهة في عملها.

وقال مدير المستشفى البيطري في كركوك منصور أحمد البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "توجيهات من وزارة الزراعة صدرت متمثلة بالوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق عبد الحسين و مدير عام دائرة البيطرة العآمة الدكتور ثامر حبيب حمزه والخاصة بمتابعة عمل السيطرات والمنافذ في كركوك".

وأضاف أن "المستشفى وجه بفحص مادة بيض المائدة في المركبات التي تنقلها بين المحافظات ومتابعة وجود ختم عليه تكون الحمولات معززة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن مستشفيات البيطرية التابعة لدائرة البيطرة احدى تشكيلات هذه الوزاره وكتاب صادر عن مشروع أو حقل المنتج لكمية مادة بيض التفقيس المنقولة".

وأشار مدير المستشفى البيطري إلى أنه وجه بـ" عدم التدخل اي جهة معنية غير محافظ كركوك بالشؤون الخاصة بالبيطرة والسيطرات، ويتم إبلاغ الجهات المعنية بإخلاء مستشفانا من المسؤولية من ناحية الصحية، أما وحدة السونار فمسؤوليتها على الجهات الأمنية".

وتابع أنه "وجهنا كذلك بتوفير احتياجات السيطرات التي تساهم في رفع أداء وكفاءة موظفينا في السيطرات".