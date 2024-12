محافظة عراقية تعطل الدوام الخميس المقبل

2024-12-01 19:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قرر مجلس محافظة بابل، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الإثنين بمناسبة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع). وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس المحافظة في وثيقة حصلت عليها (المدى)، الى ديوان المحافظ، انه "تقرر تفعيل قرار المجلس السابق بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 5-12-2024 بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة (فاطمة الزهراء) […]

