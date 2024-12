افتتاح مقر لمنظمة نرويجية في ذي قار لتقييم المناطق الملوثة بالمخلفات الحربية

2024-12-01 19:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مركز شؤون الألغام الإقليمي في الجنوب عن افتتاح مقر جديد لمنظمة نرويجية في ذي قار. وذكر مدير المركز نبراس فاخر لشبكة اخبار الناصرية أن المقر الذي افتتح قبل شهرين، يهدف إلى تقييم المناطق الملوثة بالمخلفات الحربية بالتنسيق مع الجهات المحلية. واضاف،ان الهدف هو تقديم مقترحات مشاريع للدول...

