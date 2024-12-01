2024-12-01 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد المجلس الوزاري للأمن الوطنيالعراقي، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً على خلفية الأحداث التي تشهدها سورياالمجاورة، وأصدر عدة توجيهات بهذا الخصوص.

وقال الناطق باسم القائد العام للقواتالمسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلسالوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً طارئاًللمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية والمستجدات فيالمنطقة، خاصة ما يتعلق من أحداث في الجمهورية العربية السورية.

واستمع السوداني إلى إيجاز مفصل عما يجريداخلها بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على عدد من المناطق فيها، وإلى شرح مفصلأيضاً من قبل قائد قوات الحدود، عن الأوضاع والتحصينات على الشريط الحدودي العراقيالسوري.

وأشاد السوداني بالإجراءات المتخذة في تأمينالحدود الدولية، مشدداً في الوقت نفسه على الاستمرار في متابعة تأمين الحدودوتكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي، ورصد التحركات التي تقوم بها الجماعاتالإرهابية داخل الأراضي السورية.

ووجّه السوداني جميع القيادات بأن يكونتواجدها ميدانياً، ومتابعة قواطع المسؤولية، خاصة على الحدود المشتركة.

وفي محور مهم آخر، شدد القائد العام للقواتالمسلحة على استمرار العمليات الاستباقية وملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية،مثمناً الإنجازات الأخيرة المتحققة في القضاء على قيادات وعناصر عصابات داعش، وأكدضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الأمنية.

وأشار إلى أن أمن العراق من أهم الأولوياتلدى الحكومة، وسيتم التصدي لأي تهديد يمكن أن يمسّ أرض البلد وسيادته.

وأكد الاجتماع ضرورة توحيد الخطاب الوطني،وأن تتوخى جميع وسائل الإعلام الدقة في نقل المعلومة، وعدم الانسياق وراء الشائعاتالتي يمكن أن تؤثر في الأمن الداخلي وتزعزع الاستقرار.

واندلعت اشتباكات بين فصائل مسلحة سورية وقواتالجيش السوري في ريف حلب الغربي، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

وتقدمت الفصائل بسرعة في الريف الغربيباتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب، ودخلت مدينة حلب عصرالجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابريفي مركز المدينة، فضلاً عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وبسطت الفصائل سيطرتها، أمس السبت، على كاملمحافظة إدلب، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمانوخان شيخون.