العراق وتركيا يؤكدان ضرورة ألا تهدد الأوضاع "غير المستقرة" في الشمال السوري دول الجوار

2024-12-01 20:00:54 - المصدر: كونا

بغداد - 1 - 12 (كونا) -- أكد وزيرا خارجية العراق فؤاد حسين وتركيا هاكان فيدان اليوم الأحد ضرورة ألا تشكل الأوضاع "المعقدة وغير المستقرة" في مناطق بالشمال السوري تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة ودول الجوار.وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الجانبين بحثا خلاله الأوضاع في سوريا والتحديات الاقليمية في المنطقة.ونقل البيان عن حسين إعرابه عن "قلق بلاده تجاه التطورات في سوريا" في حين نقل عن الوزير التركي تأكيده أن "أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا".ووفق البيان أكد الوزيران ضرورة استمرار التواصل في الأيام المقبلة لتقييم الوضع الأمني في المنطقة ومنع تأثير الوضع غير المستقر في سوريا على الدول المحيطة ودول الجوار السوري واستمرار التشاور ومتابعة المستجدات بشكل مشترك وتنسيق المواقف للتعامل مع التحديات الاقليمية.وتشهد مناطق شمال سوريا لا سيما في محافظة حلب خلال الأيام الأخيرة اشتباكات مفاجئة بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو المعارضة على مناطق عدة في المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد. (النهاية) ع ح ه / م ج ب