السيد الحكيم يؤكد أهمية وحدة الخطاب الإعلامي ودقة المصطلحات بما ينسجم مع الخط الحكومي

2024-12-01 20:40:09 - المصدر: الفرات نيوز

وحدة الخطاب الإعلامي والدقة في استخدام المصطلحات بما ينسجم مع الخط السياسي والدبلوماسي للحكومة تجاه قضايا المنطقة ودعم الدراما وإشاعة الإيجابية، ملفات بحثناها مع الأستاذ كريم حمادي رئيس شبكة الإعلام العراقي، حيث دعونا إلى التكامل بين الشبكة ومجلس الأمناء خدمة للإعلام العراقي.

بيّنا أهمية تعريف المواطن بما تحقق من انجازات ودعونا لإدامة المواكبة الإعلامية لجهود الحكومة الحالية في مجال الخدمات .

دعونا أيضا إلى تحديث الأدوات بما يتناسب مع التحولات التكنولوجية في مجال الإعلام، وأكدنا أهمية دعم الدراما، وإنتاج دراما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع.

قلنا أيضا بأهمية أن يواكب الخط الإعلامي للشبكة الموقف السياسي للعراق تجاه قضايا المنطقة لا سيما أزمات غزة ولبنان وسوريا، حيث أن الدعم الإعلامي من أهم أدوات الدعم التي يقدمها العراق لهذه البلدان و الشعوب الشقيقة.