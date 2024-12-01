محافظ واسط: 100 ألف مواطن حدثوا بياناتهم عبر تطبيق البطاقة التموينية الالكتروني

2024-12-01 20:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأحد، أن 100 ألف مواطن حدث بياناتهم عبر تطبيق البطاقة التموينية الالكتروني.وقال المحافظ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أكثر من 100 ألف مواطن قاموا بتحديث بياناتهم عبر تطبيق البطاقة التموينية الالكتروني خلال أول اسبوع من إطلاق التطبيق بإشراف وزارة التجارة وبما ان واسط اول محافظة تقوم بتفعيل البرنامج ونظراً للزخم الكبير على التطبيق وتحميل البيانات حدثت مشاكل فنيه يتم معالجتها تباعاً وبإمكان كل مواطن تحميل تطبيقات الهاتف المحمول عبر منصاتها الخاصة "App Store" لأجهزة الآيفون ، و الـ "Google Play" لأجهزة الأندرويد".وأضاف، أنه "لذلك لا وجود لأي فرق او متخصصين يقمون بمعالجة ذلك مقابل أخذ أموال من المواطنين وسيتم استقبال البيانات عبر هواتف المواطنين مباشرة والعوائل التي ليس لديها معرفة بذلك ممكن ابناء المنطقة او المختار او وكيل المواد الغذائية يقوم بمساعدتهم كما ان المدة مفتوحة لنهاية الشهر الحالي لإكمال التحديث".وأكد أن "البرنامج مجاني ولا توجد مكاتب او اشخاص مخولين بأخذ تكاليف لإكمال التقديم".وأشار الى "ضرورة إكمال تسجيل البطاقة الالكترونية كي نتخلص من البطاقة التموينية الورقية ونحدث بياناتنا في الإضافة والحذف والشطر عبر التطبيق، وعدم مراجعة أي دائرة".