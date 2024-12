2024-12-01 20:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، عن تسجيل عودة طوعية لنحو 4000 مواطن من الضيوف اللبنانيين إلى بلادهم بعد قرار وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس في حديث للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “العديد من المواطنين اللبنانيين القادمين الى العراق قرروا العودة لبلادهم بعد قرار وقف إطلاق النار، …

