كربلاء يتغلب على نفط البصرة في دوري النجوم

2024-12-01 20:50:03 - المصدر: واع

بغداد-واعحقق فريق كربلاء، اليوم الأحد، فوزاً مهماً على ضيفه نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الأسبوع التاسع من دوري النجوم للموسم الحالي (2024-2025).وتقدم فريق كربلاء بالهدف الأول في الدقيقة (11) بواسطة اللاعب أوس محمد ، وأضاف اللاعب عبد القادر طارق الهدف الثاني لكربلاء في الدقيقة(61) من المباراة.وقلص اللاعب ارستوتي زيتي الفارق بتسجيله الهدف الوحيد لفريق نفط البصرة في الدقيقة (78).