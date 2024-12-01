كربلاء يتغلب على نفط البصرة في دوري النجوم
2024-12-01 20:50:03 - المصدر: واع
بغداد-واع
حقق فريق كربلاء، اليوم الأحد، فوزاً مهماً على ضيفه نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الأسبوع التاسع من دوري النجوم للموسم الحالي (2024-2025).
وتقدم فريق كربلاء بالهدف الأول في الدقيقة (11) بواسطة اللاعب أوس محمد ، وأضاف اللاعب عبد القادر طارق الهدف الثاني لكربلاء في الدقيقة(61) من المباراة.
وقلص اللاعب ارستوتي زيتي الفارق بتسجيله الهدف الوحيد لفريق نفط البصرة في الدقيقة (78).
حقق فريق كربلاء، اليوم الأحد، فوزاً مهماً على ضيفه نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الأسبوع التاسع من دوري النجوم للموسم الحالي (2024-2025).
وتقدم فريق كربلاء بالهدف الأول في الدقيقة (11) بواسطة اللاعب أوس محمد ، وأضاف اللاعب عبد القادر طارق الهدف الثاني لكربلاء في الدقيقة(61) من المباراة.
وقلص اللاعب ارستوتي زيتي الفارق بتسجيله الهدف الوحيد لفريق نفط البصرة في الدقيقة (78).