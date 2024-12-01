وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار سوريا

2024-12-01 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأردني أيمن الصفدي ، اليوم الأحد، على أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي".وأضافت، أن "الوزيرين بحثا خلال الاتصال التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، معربين عن قلقهما إزاء هذه المستجدات، كما أكدا دعمهما الكامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة، مشددين على أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها".وتابعت أن "الجانبين أكدا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين".وأعرب وزير الخارجية عن قلقه البالغ إزاء المستجدات في المنطقة، مؤكدا على موقف العراق في دعم الدولة السورية وأهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار.وقالت الوزارة في بيان ثان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي".وأضافت، "تناول الجانبان خلال الاتصال التطورات الأخيرة في شمال سوريا، لا سيما في منطقتي إدلب وحلب".وتابعت "أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء هذه المستجدات، مؤكدين على موقف العراق ومصر الثابت في دعم الدولة السورية وأهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة الدولة.وواصلت " شدد الوزيران على خطورة تهديد الأمن والاستقرار في سوريا وتأثيره على الأوضاع في المنطقة بأسرها، مشيرين إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان استقرار سوريا وسلامة أراضيها".