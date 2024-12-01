رئيس الوزراء والرئيس الإيراني يؤكدان أهمية استمرار الجهود وتنسيقها بين جميع دول المنطقة

2024-12-01 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أهمية استمرار الجهود وتنسيقها بين جميع دول المنطقة من أجل وقف الحرب في غزة، والعمل على منع تداعي الأوضاع في سوريا بشكل يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان".

وأضاف، أنه "جرى، خلال الاتصال، بحث تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما ما استجدّ منها في سوريا، بالإضافة إلى ما يحدث في الساحة الفلسطينية، من حرب مستمرة وجرائم ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في قطاع غزة"

وأكد الجانبان - بحسب البيان- "أهمية استمرار الجهود وتنسيقها بين جميع دول المنطقة، من أجل وقف الحرب في غزة، والعمل على منع تداعي الأوضاع في سوريا بشكل يهدد أمن المنطقة واستقرارها".