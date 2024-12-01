العراق والأردن ومصر يحذرون من تطورات الأوضاع في سوريا

2024-12-01 21:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري بدر عبد العاطي في اتصالين هاتفيين منفصلين التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، معربين عن قلقهم إزاء هذه المستجدات.

وأكد حسين والصفدي بحسب بيان للخارجية، تلقته "بغداد اليوم"، "دعمهما الكامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة، مشددين على أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها".

كما أكد الجانبان على "ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين".

فيما تناول حسين وعبد العاطي خلال الاتصال، "التطورات الأخيرة في شمال سوريا، لا سيما في منطقتي إدلب وحلب، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء هذه المستجدات، مؤكدين على موقف العراق ومصر الثابت في دعم الدولة السورية وأهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة الدولة".

كما شدد الوزيران على "خطورة تهديد الأمن والاستقرار في سوريا وتأثيره على الأوضاع في المنطقة بأسرها، مشيرين إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان استقرار سوريا وسلامة أراضيها".