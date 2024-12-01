الحكيم: كركوك عراق مصغر والنجاح فيها نجاح في عموم العراق

2024-12-01 21:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصف رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، محافظة كركوك بـ"العراق المصغر" مشددا على "أهمية النجاح فيها".

وقال المكتب الاعلامي لرئيس تيار الحكمة، تلقته "بغداد اليوم"، ان الحكيم استقبل "أمير قبيلة النعيم سفيان النعيمي، وبحث معه كانت تطورات الواقع السياسي في البلاد والوضع الأمني والاجتماعي في محافظة كركوك حاضرة، حيث تبادلا وجهات النظر حولها، وبينا أهمية العشائر العراقية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المجتمع العراقي".

وأكد الحكيم "أهمية النجاح في كركوك" مبينا، ان "كركوك عراق مصغر والنجاح فيها نجاح في كل العراق" داعيا "لتطمين الجميع والتركيز على تقديم الخدمات وتوفير فرص الإعمار والتنمية".

وشدد على "ضرورة الاهتمام بالأقضية والنوحي، وأهمية دعم الحكومات المحلية ومنحها صلاحياتها الدستورية لتتمكن من تنفيذ ما وعدت به قبل تشكيلها".

كما شدد الحكيم "على استثمار إمكانات المحافظة الزراعية والصناعية والسياحية" مشيراً إلى، أن "كركوك حاضرة في قصة نجاح الزراعة والاكتفاء الذاتي من الحبوب" داعياً الى "دعم الفلاحين بالبذور والمكننة ومنظومات الري الحديثة".