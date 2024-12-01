مجلس التعاون يؤكد ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

2024-12-01 21:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 1 - 12 (كونا) -- اكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد ضرورة احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية البرية والبحرية.جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى الذي عقد دورته الـ45 في دولة الكويت تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برئاسة سموه.ودعا المجلس العراق الى استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم 162 والاستجابة لطلب الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية-العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.كما دعا المجلس العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر 2013 وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.وعبر عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية.وأشار الى رفضه للاجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين في 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.وأكد المجلس الأعلى على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.وشدد على حرصه على دعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.وأشاد بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق مؤكدا على المضي قدما في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.(النهاية) ع ب د