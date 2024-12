2024-12-01 21:00:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وجهت المعارضة السورية اليوم الأحد، رسالة إلى الحكومة العراقية في محاولة منها لإزالة المخاوف بشأن تصعيد الاوضاع في سوريا. وجاء في رسالة المعارضة السورية التي تقود هجوما واسعا على نظام بشار الأسد؛ "تود إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية أن تؤكد على العلاقة الأخوية والودية الراسخة بين الشعب السوري والشعب العراقي تلك […]

The post المعارضة السورية توجه رسالة إلى العراق: لسنا مصدر قلق ولا نشكل تهديداً عليكم appeared first on جريدة المدى.