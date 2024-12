السوداني وبزشكيان يبحثان تداعيات الأوضاع الأمنية في سوريا

2024-12-01 21:00:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أوضاع المنطقة وتحركات الجماعات الإرهابية بسوريا. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، أن "السوداني تلقى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود بزشكيان". وأضاف أن "الاتصال جرى خلاله بحث تطورات الأحداث […]

