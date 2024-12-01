دوري نجوم العراق.. كربلاء يخطف ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه نفط البصرة

2024-12-01 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق كربلاء على ضيفه نفطالبصرة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرةالقدم.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي فيالساعة 5:15 مساءً وانتهت لصالح كربلاء بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق كربلاء بهدفواحد دون مقابل لنفط البصرة سجل الهدف أوس محمد في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني أضاف كربلاء هدفه الثانيعن طريق عبد القادر طارق في الدقيقة 61، وتمكن نفط البصرة من تقليص النتيجةبتسجيله هدفه الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق المحترف أريستوتي زيكي.

وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 13بالمركز السابع، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 10 بالمركز 15.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أمجد كاملحكم ساحة، وحيدر عبد الحسن مساعد أول، وأحمد نعيم مساعد ثان، ومحمد كامل حكم رابع،وواثق محمد حكم "VAR".