مانشستر يونايتد يستضيف إيفرتون برباعية نظيفة

2024-12-01 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا عريضا على حساب ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 34 بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ثم ضاعف الدولي الهولندي جوشوا زيركزي النتيجة بحلول الدقيقة 42.

وعاد راشفورد وسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه عند حلول الدقيقة 46.

وتمكن زيركزي بدوره من تسجيل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لـ"الشياطين الحمر" في الدقيقة 64.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم بعد التعادل في الجولة الماضية أمام إيبسويتش تاون بهدف لمثله.

وبهذا الانتصار، رفع مان يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد نادي إيفرتون عند النقطة الـ11 في المركز الـ15.