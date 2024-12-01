2024-12-01 21:27:04 - المصدر: ايشان

ترأس، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية والمستجدات في المنطقة، خاصة ما يتعلق من أحداث في سوريا. وبحسب بيان للناطق باسم القائد العام، تلقته منصة “إيشان”، فإن “السوداني استمع إلى إيجاز مفصل عما يجري داخلها بعد سيطرة الجماعات الإرهابية […]

ظهرت المقالة السوداني يرأس اجتماعاً طارئاً للوقوف على أحداث سوريا ويوجه بمتابعة الحدود المشتركة أولاً على ايشان.



