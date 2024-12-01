2024-12-01 21:27:04 - المصدر: ايشان

على وقع ما يثار من “حرب مفتوحة أو مواجهة محدودة”، بين الجيش السوري وفصائل المقاومة، ومع تصاعد الأحداث في عدد من المناطق وفرض تحولات عسكرية وميدانية “خطيرة”، بدأتها الفصائل المسلحة الإرهابية، ينتظر المحيط الدولي نتائج زيارة وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة دمشق، والقرار الإيراني لمواجهة ما يحدث. ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي […]

ظهرت المقالة سوريا تنتظر نتائج زيارة عراقچي.. حرب مفتوحة أم مواجهة محدودة؟ أولاً على ايشان.



