مكافحة الإرهاب يعلن اعتقال إرهابي داعشي في محافظة واسط

2024-12-01 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، عن إلقاء القبض على ارهابيين ينتميان لداعش في محافظتي واسط ونينوى.

وقال اعلام الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على احد ارهابيي عصابات داعش والذي يعمل بمنصب (مُصَنِع عبوات وسموم) في محافظة واسط".

وأضاف، انه "وفي اطار التعاون والتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كردستان تم القاء القبض على احد الارهابيين الذي كان يعمل فيما كان يسمى (ولاية نينوى) في عصابات داعش".