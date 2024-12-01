2024-12-01 22:05:08 - المصدر: الفرات نيوز



وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن ابطال جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على احد ارهابيي عصابات داعش والذي يعمل بمنصب (مُصَنِع عبوات وسموم) في محافظة واسط.

وفي اطار التعاون والتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كوردستان تم القاء القبض على احد الارهابيين والذي كان يعمل فيما كان يسمى (ولاية نينوى) في عصابات داعش المهزومة.

ابطال جهازنا مستمرين بتنفيذ العمليات الاختصاصية والنوعية في ارجاء بلدنا الحبيب.