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اعتقال “داعشي” يعمل بمنصب (مُصَنِع عبوات وسموم) في واسط

اعتقال “داعشي” يعمل بمنصب (مُصَنِع عبوات وسموم) في واسط
اعتقال “داعشي” يعمل بمنصب (مُصَنِع عبوات وسموم) في واسط
2024-12-01 22:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واسط/ عراق اوبزيرفر واسط/ عراق اوبزيرفر أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، القبض على إرهابي يصنع العبوات في واسط، وآخر ينتمي لما يسمى ولاية نينوى في كوردستان. وذكر الجهاز في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: إنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على أحد إرهابيي عصابات داعش والذي …

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اعتقال “داعشي” يعمل بمنصب (مُصَنِع عبوات وسموم) في واسط

واصل المتابعة على عراق اوبزيرفر