2024-12-01 22:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واسط/ عراق اوبزيرفر واسط/ عراق اوبزيرفر أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، القبض على إرهابي يصنع العبوات في واسط، وآخر ينتمي لما يسمى ولاية نينوى في كوردستان. وذكر الجهاز في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: إنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على أحد إرهابيي عصابات داعش والذي …

