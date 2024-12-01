خلية الإعلام الأمني: توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تطبق حرفيا لتوزيع وانتشار القطعات

2024-12-01 22:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، ان توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تطبق حرفيا لتوزيع وانتشار القطعات الأمنية.

وقال الخفاجي في تصريح للعراقية الإخبارية – تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " هناك تعاونا كبيرا بين القطعات الأمنية والبيشمركة مع استمرار الزيارات والمتابعة وإعادة توزيع وانتشار القطعات".

وأضاف، أن " توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تطبق حرفيا لتوزيع وانتشار القطعات على أرض الواقع"، مؤكدا "وجود تخطيط وتنسيق ورؤية وتكتيك لأي احتمال يحدث في المستقبل".

وتابع أن "القوات الأمنية لن تتوقف عن متابعة ومطاردة عصابات داعش الإرهابية اين ما تكون"، موضحا أن "القوات الأمنية قتلت يوم امس 5 إرهابيين من عصابات داعش".

وأوضح ،أن "عمليات محمد رسول الله دمرت الكثير من مضافات داعش وتم قتل نحو 18 إرهابيا خلال الشهر الماضي"، مؤكدا "لا توجد منطقة لا يمكن ان نصل لها والإرهاب يعاني من انكسار كبير في العراق ولن يستطيع ان يزعزع الاستقرار الأمني".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الأمنية، مشيراً إلى أن أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة، وسيتم التصدي لأي تهديد يمكن أن يمسّ أرض البلد وسيادته.