جهاز مكافحة الإرهاب: اعتقال إرهابي في محافظة واسط

2024-12-01 22:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، القبض على إرهابي يصنع العبوات في واسط، وآخر ينتمي لما يسمى ولاية نينوى في كردستان.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على أحد إرهابيي عصابات داعش والذي يعمل بمنصب (مُصَنِع عبوات وسموم) في محافظة واسط".وأضاف، أنه "وفي إطار التعاون والتنسيق مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين والذي كان يعمل فيما كان يسمى (ولاية نينوى) في عصابات داعش المهزومة".