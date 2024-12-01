منتخب السيدات للصالات يخسر وديته الثانية أمام نظيره المغربي

2024-12-01 22:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعخسر منتخبُ سيدات العراق لكُرةِ الصالات أمام المنتخبِ المغربي بستة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراةِ التجريبيّة الثانية، اليوم الأحد، ضمن معسكره الإستعداديّ لتصفياتِ كأس آسيا في تايلاند مطلع العام المُقبل.وتمكن المنتخبُ المغربي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق ناديا لفتاح، وعاد المنتخبُ العراقيّ ليعادل النتيجةَ في الدقيقة 15 عن طريق اللاعبة تبارك رحمن مؤيد، وبعدها تمكن المنتخبُ المغربي من التقدم من جديدٍ، وسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و 19 عن طريق اللاعبتين رجاء لزعة و آمال اوفي، لينتهي الشوطُ الأول بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ للمغرب.وفي الشوطِ الثاني، وبعد محاولاتٍ عديدةٍ للتسجيل، تمكن المنتخبُ المغربي من تعزيز النتيجة بتسجيله الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 32 و 33 عن طريق اللاعبتين سمية حدي وناديا لفتاح.وقبل نهاية المباراةِ، سجل المنتخبُ المغربي الهدفَ السادس في الدقيقة 38 عن طريق اللاعبة كنزة حفصيا، لتنتهي المباراةُ بستة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد.