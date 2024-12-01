دوري النجوم.. زاخو يتغلب على الكرمة

2024-12-01 22:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب نادي زاخو، اليوم الأحد، على الكرمة بهدف نظيف، لحساب الأسبوع التاسع من دوري النجوم للموسم الحالي (2024-2025).وجرت المباراة على ملعب زاخو، وانتهت لصالح زاخو بنتيجة 1-0.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدف التقدم في الدقيقة 71 عن طريق لاعبه موسيس.وشهد اللقاء طرد لاعب زاخو، ناصر محمدوه في الدقيقة 62 ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين.وبهذه النتيجة، رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 16 بالمركز الأول، وتجمد رصيد الكرمة عند النقطة 14 بالمركز السادس.