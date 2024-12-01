الدوري الإسباني .. ريال مدريد يهزم خيتافي بثنائية نظيفة

2024-12-01 22:40:02 - المصدر: واع

متابعة-واعتغلب فريق ريال مدريد على ضيفه خيتافي بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت في ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الأسبوع (15) من الدوري الإسباني .تقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة(30) بواسطة لاعبه جود بيلنغهام من ضربة جزاء، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة (38).وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده الى (33) نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر برشلونة بفارق نقطة واحدة مع مباراة مؤجلة له أمام فالنسيا.