2024-12-01 22:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل عاصمةإقليم كوردستان، يوم الأحد، باندلاع حريق في عدد من المحال التجارية وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريقاندلع قبل قليل في محل لكماليات السيارات قرب سوق البالة وتوسع ليصل إلى عدة محال مجاورة".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني تحاولالسيطرة على النيران حالياً".

بدوره أكد مراسل وكالة شفق نيوز، أن فرقالدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده الذي اندلع بسبب تماس كهربائي،بحسب الدفاع المدني.

وقال صاحب أحد المحال المتضررة لوكالة شفقنيوز، إن "الأضرار كبيرة وتتراوح بين 180 مليون دينار إلى 225 مليوندينار".